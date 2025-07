'O Agente Secreto' será exibido no Louvre e será lançado em 94 países

O filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, será exibido neste sábado no Cinéma Paradiso Louvre, realizada ao ar livre no pátio do Museu do Louvre, em Paris.

O que aconteceu

A exibição contará com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho, da produtora Emilie Lesclaux e do ator Wagner Moura, protagonista do filme. Ainda em julho, a produção terá pré-estreias em Portugal: no dia 23, no Cinema São Jorge (Lisboa), e no dia 25, no Cinema Trindade (Porto), com a participação do cineasta.

Nesta sexta também foi confirmado o lançamento em 94 países, abrangendo as Américas do Norte e Latina, Europa, Ásia e Oceania.