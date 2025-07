'Ao estilo Spielberg': Ator de novo 'Jurassic World' revela caos em set

O filme levanta questões profundas sobre ética científica e o papel da humanidade na natureza. "A pergunta central é: 'Só porque podemos, significa que devemos?'", disse Bailey. "Para os fãs da franquia e para quem ama a natureza, esse filme vai provocar arrepios e grandes reflexões."

As filmagens ocorreram em Tailândia, Malta e Londres, e Bailey descreveu a experiência como "um sonho". Na Tailândia, a equipe enfrentou chuvas torrenciais e deslizamentos, mas o espírito de equipe prevaleceu. "Ficamos em uma ilha para filmar em outra no dia seguinte. Parecia um acampamento de luxo, mas com muito caos —do melhor tipo!"

Em Malta, a equipe gravou cenas intensas em alto mar, incluindo uma sequência de ação com Scarlett Johansson (que interpreta Zora). "Estávamos num barco, sendo atingidos por jatos d'água, tentando resgatar o Skip [personagem interpretado por outro ator]. Foi pura adrenalina, e a Scarlett foi incrível."

Bechir Sylvain como Leclerc, Jonathan Bailey é Dr. Henry Loomis e Scarlett Johansson as Zora Bennett Imagem: Jasin Boland/Universal Pictures

Scarlett Johansson e a química no set

Bailey foi só elogios à colega de elenco. "Trabalhar com a Scarlett foi hilário. Ela tem um carisma e um humor natural que contagiam o set." Ele destacou a dinâmica entre seus personagens: "Zora e Henry vêm de lugares opostos —ela está pelo dinheiro, ele pela ciência—, mas descobrem que têm mais em comum do que imaginavam."