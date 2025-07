Justiça corrige multa e amplia dívida de Luva de Pedreiro com ex-empresário

Segundo a decisão assinada pelo juiz Mario Cunha Olinto Filho, houve um erro no cálculo da multa aplicada pela rescisão unilateral do contrato por parte do influenciador. A sentença original previa um redutor de 30% do valor bruto de R$ 5,2 milhões, mas o desconto havia sido aplicado de forma incorreta, reduzindo o valor final para 30% do total, e não apenas em 30%, como deveria.

O juiz manteve todos os demais efeitos da decisão anterior, que já havia reconhecido a validade do contrato firmado entre as partes e a quebra contratual por parte do influenciador. Os prazos processuais voltam a correr normalmente para ambas as partes. Luva pode recorrer.

Splash tenta contato com a defesa de Luva de Pedreiro. Espaço segue aberto.