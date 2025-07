Julian McMahon, o Dr. Destino de 'Quarteto Fantástico', morre aos 56 anos

Antes de morrer, ele falou sobre Robert Downey Jr. como Dr. Destino nos novos filmes da "Quarteto Fantastico".

Julian McMahon morreu aos 56 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Julian McMahon nasceu em Sydney, Austrália, em 27 de julho de 1968. Seu pai, Billy McMahon, foi primeiro-ministro da Austrália entre 1971 e 1972.

Iniciou a carreira como modelo, migrando para a atuação em 1989 como protagonista da novela australiana "The Power, the Passion", de curta duração. Integrou o elenco da longeva série "Home and Away" (1990-91) antes de estrear no cinema ao lado de Elliott Gould no filme" Wet and Wild Summer!" (1992). Mudou-se para Hollywood, repetindo a trajetória australiana: estreou em uma novela diurna da NBC, Another World (1993).

Na TV americana, destacou-se como regular no drama policial "Profiler" (4 temporadas) e no sucesso sobrenatural "Charmed", onde por três temporadas interpretou o demônio Cole Turner.

Seu primeiro papel de protagonista veio em "Nip/Tuck", série de Ryan Murphy sobre cirurgiões plásticos, exibida por seis temporadas no FX. Sua atuação como o sedutor e infiel Dr. Christian Troy rendeu-lhe uma indicação ao Globo de Ouro. O papel consolidou McMahon como protagonista na TV, status reafirmado quando foi escalado como estrela do spin-off "FBI: Most Wanted", da CBS.