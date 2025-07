Isabella Ladera, suposto affair de Vini, já foi pivô de separação de cantor

A influenciadora Isabella Ladera alimentou os boatos de que está vivendo um romance com Vini Jr.: após ser vista ao lado do jogador em Nova York, publicou uma foto com ele nas redes sociais. Vini também andou curtindo as publicações da colombiana.

Saiba quem é Isabella Ladera

Isabella é influenciadora fitness e costuma mostrar seus exercícios e sua alimentação. Uma de suas empreitadas mais recentes foi o "Desafio Isa e Dori", um curso lançado em parceria com outra influenciadora e personal. Ela promete resultados de "corpo, mente e alma" em 30 dia, com dieta e plano de musculação.

Ela foi pivô da separação do músico colombiano Beéle. A ex-mulher do cantor, Cara Rodríguez, estava grávida quando encontrou mensagens comprometedoras entre Beéle e Isabella no celular do marido. Ela diz que estava arrumando a mala dele, que supostamente faria uma viagem para Miami, quando descobriu que, na verdade, ele ia para Medellín se encontrar com a influencer. Isabella e Beéle começaram a namorar após a traição, mas logo terminaram.