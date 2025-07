Filho de ex-primeiro-ministro, Julian McMahon interpretou 'próprio pai'

Iniciou a carreira como modelo, migrando para a atuação em 1989 como protagonista da novela australiana "The Power, the Passion", de curta duração. Integrou o elenco da longeva série "Home and Away" (1990-91) antes de estrear no cinema ao lado de Elliott Gould no filme" Wet and Wild Summer!" (1992). Mudou-se para Hollywood, repetindo a trajetória australiana: estreou em uma novela diurna da NBC, Another World (1993).

Na TV americana, destacou-se como regular no drama policial "Profiler" (4 temporadas) e no sucesso sobrenatural "Charmed", onde por três temporadas interpretou o demônio Cole Turner.

Seu primeiro papel de protagonista veio em "Nip/Tuck", série de Ryan Murphy sobre cirurgiões plásticos, exibida por seis temporadas no FX. Sua atuação como o sedutor e infiel Dr. Christian Troy rendeu-lhe uma indicação ao Globo de Ouro. O papel consolidou McMahon como protagonista na TV, status reafirmado quando foi escalado como estrela do spin-off "FBI: Most Wanted", da CBS.

No cinema, McMahon ficou marcado como o vilão Doutor Destino nos dois filmes do Quarteto Fantástico dirigidos por Tim Story: "Quarteto Fantástico" (2005) e "Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado" (2007). Sua filmografia também inclui títulos como "Premonição" (2007), "RED: Aposentados e Perigosos" (2010), "Paranoia" (2013), e mais.

Seu último trabalho foi na série de mistério "Assassinato na Casa Branca", da Netflix, no qual viveu o Primeiro-Ministro da Austrália — um retorno simbólico às suas raízes, décadas após seu pai ocupar o mesmo cargo na vida real.