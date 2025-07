Após perder a guarda de Leo, Dona Ruth deverá seguir novas regras

Além disso, feriados nacionais e religiosos também serão alternados. Assim, cada um terá metade dos feriados prolongados e datas comemorativas com a criança.

As férias escolares serão divididas. Em julho e no recesso de fim de ano, Murilo e Ruth vão alternar quinzenas com Leo.

Negligência médica e alienação parental

Justiça avaliou que Dona Ruth escondeu de Murilo informações cruciais sobre a saúde de Leo. A defesa de Murilo Huff apresentou áudios em que babás relatam ter recebido ordens de Ruth para não contar ao pai da criança detalhes sobre o estado de saúde da criança, portadora de diabetes. Além disso, foram orientadas a esconder quando ele estava doente e fazendo uso de antibióticos.

Além disso, Ruth teria tentado convencer Leo de que Murilo é um pai incompetente. Na decisão, o juiz pontuou que isso tem consequências negativas no desenvolvimento afetivo da criança.

Defesa de Ruth questiona a decisão. Em nota enviada a Splash, os advogados ressaltam que a guarda unilateral foi determinada em caráter de tutela por um juiz que não é o titular da Vara da Infância.