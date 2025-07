'Condições bárbaras' e larvas na comida: como é a prisão onde Diddy está

MDC Brooklyn, prisão em que P. Diddy está desde o final do ano passado Imagem: Divulgação/Departamento de Prisões dos EUA

Durante um julgamento em janeiro do ano passado, um juiz federal de Manhattan chamou as condições do MDC de "tragédia contínua". Já em agosto de 2024, outro juiz disse que converteria a pena de nove meses de prisão de um réu mais velho em prisão domiciliar se ele fosse enviado ao MDC, citando as "condições perigosas e bárbaras" da prisão.

O Departamento de Prisões dos EUA, que opera o MDC, disse em comunicado que estava empenhado em "esforços intensivos para melhorar as condições do MDC Brooklyn". A agência disse que confiscou drogas, armas e outros contrabandos durante uma varredura de vários dias na prisão em outubro e novembro do ano passado.

O MDC é conhecido por ter um histórico violento. Logo após a prisão de Diddy, os promotores anunciaram acusações criminais contra nove detentos por crimes como agressão, tentativa de assassinato e assassinato em episódios que aconteceram nos meses anteriores à chegada do cantor ao centro.

Segundo a defesa de Diddy, o cantor foi alojado em "uma parte muito difícil do MDC", onde houve registro de brigas. Em um documento judicial de novembro de 2024, a equipe alegou que os frequentes lockdowns na instalação prejudicava a capacidade de Diddy de se preparar para o julgamento.