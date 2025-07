Wanessa fala sobre relação com Dado após término: 'Não fecho a porta'

Wanessa Camargo, 42, falou sobre sua relação com Dado Dolabella, 44, após a separação.

O que aconteceu

A cantora contou que os dois seguem amigos depois do término. "Tenho muito carinho pelo Dado, acho que ele passou por poucas e boas na vida, é um menino com coração bom. Torço muito por ele, continuamos amigos, a gente ficou indo e voltando, mas não fecho a portinha, porque acho que ainda temos coisas para resolver", afirmou.

Wanessa não descartou a possibilidade de uma reconciliação com Dado. "Não estou junto, mas também não estou disponível, vamos ver o que vai acontecer. A gente se fala, a gente se vê, então se for para ficar juntos, a gente tem que resolver algumas coisas, principalmente agora", disse no podcast "Bagaceira Chique", com Luciana Gimenez.