Sandy chora ao falar sobre namoro: 'Não dá tempo de não se entregar'

Sandy, 42, fez um desabafo sobre o amor quando se é artista e não conseguiu segurar as lágrimas.

O que aconteceu

Em conversa com Liniker, a cantora admitiu incômodo com as especulações em torno de sua vida amorosa. "Me incomoda ver o quanto a minha vida é pautada pela questão do amor romântico. Isso é uma coisa muito grande, que às vezes eu queria até que fosse menos na minha vida, sabe?", desabafou. Atualmente, a artista namora com o médico Pedro Andrade.

Liniker concordou, afirmando que, para artistas, o afeto é sentido de um ponto de vista diferente. "O amor para artista é o momento mais sublime, que é quem vai dar carinho depois das quarenta mil pessoas que você cantou em uma noite. Quem é que vai ser seu colo? Porque muitas vezes é o ar condicionado frio do hotel, você vai sair assim correndo... Então eu acho que ter, e não que seja um amor chaveiro, não é isso, quem vai cuidar da nossa simplicidade, porque às vezes é difícil ser simples", pontuou.