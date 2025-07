Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 4 a 12/7

Ivan omite para Mário Sérgio que conhece César. Bartolomeu aconselha Ivan a focar no trabalho e na viagem. Ivan diz a Raquel que ela se arrependerá muito por cada acusação que fez a ele. Cecília se oferece para ajudar Celina a se desvencilhar da dependência financeira de Odete. Tiago avisa a Fernanda que precisa conversar com André. Marco Aurélio contrata Mário Sérgio como diretor da TCA. Ivan nota a fragilidade de Freitas e o convida para sair, descobrindo que Marco Aurélio conseguiu a mala de um milhão de dólares de volta. Ivan afirma a Raquel que Maria de Fátima pegou os dólares e devolveu para Marco Aurélio.

Sábado, 5 de julho

Poliana fica preocupado com o estado de Raquel. Gilda reconhece Olavo e conta a Pascoal que o responsável por seu atropelamento estava na piscina da hípica com César. Heleninha e Ivan perdem o voo para Roma. Após enfrentar Marco Aurélio, Aldeíde pede demissão. Poliana fica nervoso no dia do casamento de Aldeíde. Aldeíde e Laudelino se casam e vão para Portugal. Pascoal e Gilda veem Maria de Fátima com César.

Segunda-feira, 7 de julho

Gilda sente pena de Raquel e não deixa Pascoal mostrar a foto que tiraram de Maria de Fátima e César. Solange recebe o convite de casamento de Maria de Fátima e Afonso. Tiago percebe o talento de André na montaria. Celina se sente humilhada por Odete. Pascoal mostra a foto de Maria de Fátima com César para Poliana, e Gilda comenta que a filha de Raquel pode estar envolvida em seu atropelamento. Solange conversa com Sardinha sobre seu relacionamento com Renato. Fátima briga com César. Gilda mostra a foto de Maria de Fátima com César para Raquel. Raquel acusa Maria de Fátima de ter roubado os dólares.

Terça-feira, 8 de julho