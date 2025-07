Sabe a verdade? Renato despacha Solange por motivo inesperado em Vale Tudo

Após comunicar sua decisão, Renato questionará Solange se ela prefere mudar de emprego. A moça responderá que quer continuar na agência Tomorrow.

Mesmo após o fim do relacionamento, Renato garantirá que não se incomoda em seguir trabalhando ao lado da ex. Com essa reviravolta, a trama de Solange deve retornar aos rumos da trama original, de 1988.

Lídia Brondi com Cássio Gabus Mendes em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Na versão original, Solange não se envolve com o primo de Marco Aurélio. Ela tem um affair com Mário Sérgio - que desta vez se tornou um dos antagonistas - e, depois, descobre que estava grávida de Afonso. Seu desfecho é ao lado do pai do filho, que se separa de Maria de Fátima no final.