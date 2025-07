Jacaré, do É o Tcham, deixou o Brasil e trabalha em agência de imigração

Em 2020, durante entrevista ao site Gshow, ele lembrou da importância do grupo na sua vida. Na década de 1990, era difícil encontrar quem não dançasse as coreografias de sucesso de músicas como "Melô do Tchan" e "Boquinha da Garrafa".

Me tornei um profissional e me descobri artista dentro do É o Tchan. Foi através do meu trabalho dentro do grupo que recebi o convite para ir para a TV, no qual abracei a oportunidade e me profissionalizei como ator. Jacaré, à época