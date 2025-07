Parcial UOL: Casal reage, mas ainda seria eliminado com folga em 10ª DR

A disputa pelo primeiro lugar é entre os rivais Carol e Radamés e Adriana e Dhomini. Os dois protagonizaram o maior embate da temporada.

Em uma virada, Adriana e Dhomini agora lideravam a enquete por menos de 1%. O casal somava 43,8%.

Seus rivais, Carol e Radamés, apareciam logo na sequência. Eles somavam 43,68%.

Com isso, o terceiro casal na disputa, Nat e Eike, seria eliminado com folga. Eles apareciam com apenas 12,52% dos votos, acima da parcial antiga, mas ainda muito distante dos demais.

O casal menos votado no r7 deixará o jogo na noite de hoje, a uma semana da grande final do programa.