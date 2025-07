Oscar Magrini diz sentir falta da TV: 'Não sei por que não me chamam'

Ele ressaltou que continua no teatro e gravando filmes, e afirmou não se sentir desprestigiado pela falta de convites na TV. "Entendo quando falam que sai caro [manter] o ator. Meu salário era alto, eu sou de São Paulo, tenho que trabalhar no Rio de Janeiro, então tem que ter passagens e estadia. As coisas estão diferente, não é como antes. Minha época foi fantástica".

Oscar Magrini estreou nas novelas da Globo com uma participação em "Rainha da Sucata" (1990). Entre outras, ele participou de produções como "Mulheres de Areia" (1993), "Quatro por Quatro" (1994), "O Rei do Gado" (1996), "Torre de Babel" (1998), "Cabocla" (2004) e "Salve Jorge" (2012). Sua última participação em uma trama da emissora foi em "A Dona do Pedaço" (2019).