Negligência e alienação: o que fez mãe de Marília perder guarda de Leo

A sabotagem da autoridade do genitor, o bloqueio sistemático do fluxo de informações relevantes, a tentativa de construir no imaginário infantil a falsa ideia de que o pai é ausente, incompetente ou irrelevante, são práticas que configuram atos de alienação parental, com consequências severas e duradouras ao desenvolvimento afetivo da criança.

Após avaliar as provas apresentadas por Murilo, a Justiça entendeu que Ruth atuava de "maneira prejudicial ao bem-estar físico e psicológico de Leo". Um dos motivo para a alteração da guarda, segundo o juiz, é porque "o poder familiar pertence ao pai, conforme o Código Civil", além de o atual formato ser "prejudicial ao pleno desenvolvimento físico, emocional e psicológico do menor."

A decisão apontou ainda que "a ruptura da confiança entre os guardiões, a conduta, a princípio, prejudicial da avó materna (negligência médica e à utilização indevida da criança para fins próprios), constituem circunstâncias que violam frontalmente os princípios do direito da criança e do adolescente", avaliou o juiz.

VISITAS QUINZENAIS

Na decisão, protocolada em 30 de junho de 2025, o juiz determinou a mudança no regime da guarda de Leo, passando de compartilhada para unilateral, e também a alteração no endereço fixo da criança, que deixará de ser a casa da avó materna e passará a ser a residência de Murilo Huff.

Contudo, foi considerada a necessidade de não eliminar o contato de Ruth com o neto, e ela terá o direito a contatos quinzenais com Leo. De acordo com a decisão, a mãe de Marília Mendonça deverá buscar o menino na casa de Murilo às 18h de sexta-feira, e devolvê-lo no mesmo local às 18h de domingo, sempre alternando os finais de semana.