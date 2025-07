Nathalia Dill surge de topless e coberta de sangue nos bastidores da novela

Na trama, Dill vive Valiana, mulher que descobre um câncer no seio. Ela conta com o apoio de Jânia (Alinne Moraes) para lidar com a doença que ainda não era conhecida na década de 1920.

Novos capítulos de "Guerreiros do Sol" chegaram ontem ao Globoplay. "Bastidores de Valiana em 'Guerreiros do Sol, porque hoje tem mais capítulos disponíveis no Globoplay", anunciou a atriz na legenda de sua publicação.