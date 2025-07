Michael Madsen foi preso por agredir esposa no ano passado

O ator Michael Madsen, que morreu hoje aos 67 anos, foi preso em agosto de 2024 por violência doméstica.

O que aconteceu

A esposa do ator, DeAnna Madsen, disse à polícia que ele a empurrou e trancou para fora de casa. A polícia atendeu um chamado na casa do ator em Malibu, na Califórnia, pouco depois da meia-noite no dia 17 de agosto.

Michael Madsen foi liberado após pagar US$ 20 mil (R$ 108 mil) de fiança. Em comunicado enviado à revista Variety, seus representantes disseram que "foi um desentendimento entre Michael e sua esposa, que esperamos que seja resolvido de forma positiva para os dois".