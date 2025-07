Malu Galli, de 'Vale Tudo', expõe uso de drogas na adolescência: 'Diversão'

Me droguei com meu grupo de amigos, sempre em situações cercadas de afeto e alegria. Era por diversão, compartilhamento, e não por vício ou autodestruição. Nada pesado. Tive essa sorte. E, na medida em que a vida andou, os interesses naturalmente foram mudando. Malu Galli

Aos 53, atriz ainda falou sobre como lida com a maturidade. "Lido bem, na medida do possível, porque é complexo. É um exercício constante de aceitação, de amadurecimento emocional. Ainda mais para uma atriz, em um país machista e etarista como o Brasil. Campeão em cirurgias plásticas. Campeão em consumo de redes sociais. Tudo muito tóxico. Haja cabeça no lugar. O lado bom de envelhecer, que é ter experiência, sabedoria, lidar melhor com o mundo, com as pessoas e o tempo, nada disso é difundido".

"Vale Tudo"

Malu dá vida a Celina em "Vale Tudo", irmã da vilã Odete Roitman (Debora Bloch). Em entrevista a Splash, ela já falou sobre a personagem ser uma "sobrevivente" de Odete Roitman. "Ela [Celina] tenta levantar o astral, viver com alegria e amor, é uma pessoa muito positiva, mas também sofre essas influências tóxicas da irmã. No fundo, ela também é uma sobrevivente da Odete Roitman, só que ela sobrevive de uma forma muito positiva. É uma personagem muito bonita"