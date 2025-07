Madsen foi vilão icônico em 'Cães de Aluguel', mas odiou gravar o filme

Madsen, que havia acabado de se tornar pai, lutou para executar a tortura, especialmente quando Baltz improvisou a linha "Eu tenho filhos em casa". Segundo o portal WhatCulture, a fala, não prevista no roteiro, atingiu o ator em cheio. "A ideia de matar um cara que poderia ser eu, um pai de família, quase me paralisou", revelou Madsen em entrevistas posteriores.

0:00 / 0:00

O momento, hoje icônico, quase não entrou no filme. Harvey Weinstein, produtor do longa, pressionou para a sequência ser cortada, mas Quentin Tarantino insistiu em mantê-la.

Mr. Blonde (também chamado Vic Vega, irmão do personagem de John Travolta em "Pulp Fiction") é o antagonista central do filme.

Apesar de o filme evitar cenas excessivamente sanguinolentas, a violência psicológica — especialmente na tortura do policial — foi suficiente para chocar plateias e críticos. Para Madsen, porém, o legado do papel veio com um custo pessoal: "A fama é uma faca de dois gumes. Há muitas bênçãos, mas também muitas coisas pesadas que vêm com ela. Acho que tem muito a ver com os personagens que interpretei. Acho que fui mais crível do que deveria. Acho que as pessoas realmente me temem. Elas me veem e dizem: 'Puta merda, é aquele cara!'", disse ele ao The Hollywood Reporter em 2018.