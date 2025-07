John Cena e Idris Elba são líderes políticos em versão 'fortões'

Imagem: Reprodução/Globoplay

CineOP: humor feminino demorou pra ser reconhecido

A 20ª Mostra de Cinema do Ouro Preto homenageou Marisa Orth, 61, por sua importância no humor do cinema nacional. Segundo Raquel Hallak, coordenadora do festival, por causa da carreira ímpar da atriz, mas também por seu humor transgressor, que vai além do óbvio. "As mulheres não são reconhecidas, em geral, como humoristas. Elas têm uma vontade reprimida, por muito tempo, de fazer humor e não tinham espaço. Era só a Escolinha do Professor Raimundo...", avalia Flavia Guerra

Imagem: Francois Durand/Getty Images

Karla Sofía Gascón: "Não sou a pior ameaça do mundo"

Karla Sofía Gascón falou pela primeira vez após não ser convidada a fazer parte dos votantes do Oscar, rompendo uma tradição da Academia. A atriz de "Emília Perez" fez uma postagem no Instagram e começou comentando a decisão. "Sempre grata à Academia e respeitosa com as decisões que ela toma", disse ela, que também comentou as crítica: 'Ninguém ainda provou legalmente que eu sou a ameaça mais terrível do mundo que deve ser destruída a todo custo. Parem com essa loucura'.