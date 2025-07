Giulia Costa diz que passou a dormir de calcinha por causa de sapo; entenda

Giulia Costa, 25, revelou que tinha o hábito de dormir pelada em todos os lugares, mas reviu esse costume após sofrer um trauma com um sapo durante uma viagem.

O que aconteceu

A filha de Flávia Alessandra explicou que estava em São Miguel dos Milagres (AL) e o sapo "voou" em cima dela enquanto dormia. "O sapo entrou na minha mala, e eu tenho mania de dormir pelada, estava indo dormir e o sapo voou em mim. Então, a partir de então, passei a dormir de calcinha... Mas em casa me sinto confortável [para dormir nua]", declarou no videocast Pé no Sofá Pod.

Flávia Alessandra, que também participou do videocast, disse lembrar do ocorrido, e contou mais detalhes. "Ela fez uma ligação, uma gritaria: 'Pelo amor de Deus, vem aqui agora'. A gente tomou um susto. Nós pensamos que alguém tinha invadido o quarto dela, e era um sapo".