Filha de Silvio Santos relata dificuldade financeira: 'Meu pai não ajudava'

Cintia Abravanel, 62, revelou que enfrentou dificuldades financeiras ao terminar o casamento com Paulo César Corte Gomes, pai de seus três filhos, período em que nem mesmo seu genitor, Silvio Santos (1930-2024), a ajudou financeiramente.

O que aconteceu

Primeira filha de Silvio, Cintia admitiu que o fim de seu casamento foi difícil porque não teve a ajuda do pai para pagar as contas. "Eu fiquei entre a disputa do meu pai com ele. Meu pai não me ajudava porque achava que era obrigação do pai dos meus filhos, e meu ex não fazia porque achava que meu pai era rico. Eu e as crianças ficamos ali no meio disso tudo", declarou no podcast Papagaio Falante.

Ela explicou que chegou a pedir emprego na escola dos filhos na época na tentativa de conseguir bolsa de estudos para eles. "Passamos esse sufoco, que foi um grande ensinamento para os meus filhos, por isso todos trabalham. Estava preocupada em resolver meu problema, não julgar o comportamento dos dois".