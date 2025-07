Fernanda Montenegro abre festival teatral a R$ 2 no Rio; veja programação

A 3ª edição do Festival de Teatro Amir Haddad começa no próximo domingo e leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a pontos da Lapa, região central do Rio de Janeiro.

O que vai acontecer

A abertura acontece no domingo no Circo Voador, na Lapa, às 14h, com apresentação de Fernanda Montenegro, 95. Atriz se encontra com o idealizador, Amir Haddad, a quem fará leitura de Louis Jouvet. O ingresso — esgotado minutos após abertura das vendas hoje — é uma contribuição voluntária de R$ 2. Às 15h, o Grupo Tá na Rua realiza uma oficina livre, seguida de mostra de cenas curtas, apresentação do Bloco Céu na Terra e show da cantora Natascha Falcão.

Ao longo da semana, até 13 de julho, programação conta com oficinas, leituras e apresentações, gratuitas ou a preços populares e traz nomes como Andréa Beltrão, Marco Nanini e Elisa Lucinda. Apresentações acontecem na Casa do Tá Na Rua, na Av. Mem de Sá, 35.