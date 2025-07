Êta Mundo Melhor! hoje (3): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (3) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Celso faz um acordo com Zulma para esconder o bebê de Candinho. Cunegundes garante a Quinzinho que não irá aturar os desaforos de Medéia. Candinho conhece Asdrúbal. Cunegundes planeja ficar com o bebê de Filó para arrancar dinheiro de Candinho. Celso visita Sandra e afirma que dará um jeito de afastar Ernesto. Ernesto vai ao encontro de Tamires. Celso diz a Tamires que pensa em comprar o dancing para Sandra. Maria se irrita com a demora de Celso. Margarida acolhe Dita em sua pensão. Zulma fantasia sobre a origem do bebê que tem nos braços. Dita encontra Candinho.