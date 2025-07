Em meio a separação, Suzana Alves diz que dente quebrou: 'De tão tensa'

A atriz contou que quebrou a lateral do dente e que correu para o dentista. "Estava há 20 dias sem usar aparelho. Fui cedissimo no dentista para recuperar metade do meu dente".

Separação

Suzana anunciou o fim do casamento com Flávio Saretta ontem. Ela afirmou que "existem coisas" que fogem do controle. "Precisamos aceitar e seguir em frente", escreveu em publicação no Instagram.

Diante das muitas mensagens de carinho e preocupação que venho recebendo, vou compartilhar com vocês que estou passando por um momento delicado da minha vida: estou em uma jornada de separação. Suzana Alves

Os dois estavam casados há 15 anos, e são pais de Benjamin, 8. Suzana é ainda madrasta de Felipe Saretta, 21, filho de um relacionamento anterior de Flávio.