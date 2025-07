Dois atores mirins de 'História de Amor' trocaram fama pela mesma carreira

André Ricardo (Luizinho)

André Ricardo fez Luizinho em "História de Amor", o filho de Assunção (Nuno Leal Maia) e irmão de Joyce (Carla Marins). Antes e depois desse trabalho, na Globo, fez ainda Você Decide, "Memorial de Maria Moura" (1994) e "Chiquinha Gonzaga" (1999).

Eu era fissurado no Nuno [Leal Maia], uma pessoa incrível comigo. Eu olhava para ela [Regina Duarte] e parecia que eu estava vendo um ET. Na época, ela estava no auge. Ela era incrível, uma atriz incrível e uma pessoa maravilhosa. André Ricardo, ator, ao portal Purepeople

André Ricardo com Nuno Leal Maia e Cláudia Mauro em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Seu último trabalho na TV foi em "Metamorphoses" (2004), na Record. No currículo, André também tem comerciais, trabalhos com dublagem e nos cinemas. Para ele, o filme que mais gostou de fazer foi "Villa-Lobos - Uma Vida de Paixão", protagonizado por Antônio Fagundes e Marcos Palmeira.

Assim como Ingrid Fridman, André Ricardo se formou em direito e focou a área trabalhista. "Eu sempre tive medo de não ter uma profissão. Eu queria que [a carreira artística] desse certo, mas não deu, então, fui tentar outra coisa", disse ele ao Purepeople, que entrou para a faculdade aos 17 anos.