Após perda de bebê, Tati Machado se declara para o marido

Tati Machado, 33, se declarou para Bruno Monteiro, seu marido.

O que aconteceu

A apresentadora fez uma postagem com uma declaração de amor para o esposo. "Onde tem amor, sei que você está...", escreveu ela na legenda da publicação.

A foto do casal foi tirada em viagem para a região do Amazonas. Os dois estão no local juntos com o casal Lexa e Ricardo Vianna.