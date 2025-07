'Além do Toque fala do prazer a partir da ótica da mulher', define diretora

A diretora Camila Carneiro, responsável por "Além do Toque", nova mininovela com romance adulto do UOL, conversou com Bárbara Saryne e Dantinhas, do Central Splash, sobre os desafios em abordar o prazer feminino na produção.

Feita para o celular e com 21 episódios curtos, filmados na vertical, a série é focada no público feminino e toda a criação foi assinada por mulheres. Ela é baseada no livro homônimo de Mari Sales e fala sobre uma mulher de 26 anos, ainda virgem, que precisa ser massagista por um dia. Assista à produção.