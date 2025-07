Wolf Maya sobre sexualidade: 'Sou mais homoafetivo do que homossexual'

Wolf Maya, 71, é bissexual, e se considera mais homoafetivo do que homossexual, ou seja, nas relações com homens, sente mais afeto do que atração sexual.

Sou mais homoafetivo do que homossexual, já cheguei a essa conclusão muito tempo atrás. Wolf Maya em entrevista à Coluna GENTE, da Veja

O ex-diretor da Globo disse ser "bem resolvido" com sua sexualidade há muito tempo. "Sem dúvida, acho que o ser humano naturalmente é bissexual. Mas declarar isso significa assinar um termo de sexualidade particular. A minha sexualidade não interessa, convivo muito bem com ela. Sou feliz", disse.