Personagem querido retorna mais experiente e maduro em 'Êta Mundo Melhor'

O personagem é o antigo bartender do Dancing, mas trabalha também na portaria. "Ele vive momentos de confronto, mas também situações que exigem grande diplomacia."

Agora, ele volta mais confiante, mais experiente e ainda mais próximo de Tamires (Monique Alfradique), a nova dona do local, com quem divide as responsabilidades no espaço. "Ele é uma espécie de faz-tudo do Dancing", adianta o ator.

Tamires (Monique Alfradique) é a nova dona do Dancing em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo

Presente no Dancing, que é um dos locais principais da história, o personagem acaba se tornando um elo entre várias tramas, abrindo espaço para explorar nuances emocionais e comportamentais mais complexas. "Estou focado como ator na construção dessa diversidade de emoções", afirma o ator.

Canella diz que tanto ele quanto Vermelho retornam mais maduros. "Agora estou mais maduro. E isso de alguma maneira também reflete na vivência e trajetória do personagem."

Gabriel se dedicou à carreira de ator nas últimas décadas, com foco em cinema e teatro, mas também ampliou sua formação acadêmica. "Me formei em Direito e agora estou terminando Psicologia, o que também me ajuda muito como ator."