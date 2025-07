Filha de Gugu relembra dificuldade ao se mudar para os EUA: 'Chorei muito'

Sofia Liberato, 21, uma das filhas de Gugu Liberato, fez uma publicação nas redes sociais refletindo sobre os 10 anos que se passaram desde que se mudou para os Estados Unidos.

O que aconteceu

Sofia se mudou para os Estados Unidos em 2015, com os pais, Gugu e Rose Miriam, e os irmãos, João Augustoo Liberato e Marina Liberato, sua irmã gêmea. "Hoje, 2 de julho, completamos 10 anos desde que eu e minha família começamos uma nova vida nos Estados Unidos. Uma década de histórias, desafios e muito aprendizado", escreveu na legenda.

A jovem desabafou sobre as dificuldades que enfrentou por não entender o idioma. "Eu tinha apenas 11 anos, e lembro até hoje do meu primeiro dia de aula na middle school, no 6º ano. Era um mundo completamente diferente — outra língua, outra cultura, tudo novo. Nunca compartilhei isso por aqui, mas aquele primeiro ano foi bem difícil pra mim".