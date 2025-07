Sheila Mello revela que viveu affair com Jacaré: 'A gente teve um lance'

Sheila Mello, 46, admitiu ter ficado com Jacaré, 52, quando fazia parte do grupo É o Tchan.

O que aconteceu

Dançarina revelou que viveu um romance com o empresário. "É a primeira vez que falo: já teve um affair sim (...) A gente teve um lance, pouco tempo, e acabou. Fui madrinha do casamento, ele foi padrinho do meu casamento", confessou ontem no podcast Papagaio Falante.

Modelo afirmou ter gratidão pelo ex-companheiro. "Tirando meus irmãos, ele é a pessoa por quem tenho a maior gratidão. Ele me salvou de ser afetada, tipo aquelas artistas doidas, e vou te falar o porquê. Quando entrei, ele falou: 'Te dou 2 anos para você estar surtando', e pensei 'tenho as minhas raízes, tenho a minha essência, isso nunca vai acontecer'. Se fizer isso, você me avisa? Você me salva? Porque não quero ser essa pessoa."