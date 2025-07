Rainer Cadete exibe o bumbum nos bastidores de 'Êta Mundo Melhor'

A empregada da casa ficou constrangida ao ver o patrão sem roupa. "Doutor Celso, eu sou uma mulher direita! Eu não hei de ficar olhando pra um homem nu!", disse ela.

Na cena exibida, o bumbum de Celso não apareceu para os telespectadores. As partes íntimas do ator foram tampadas por lençóis que estavam pendurados no varal.

No entanto, o ator Rainer Cadete exibiu seu bumbum ao postar um vídeo dos bastidores da gravação. "Celso entrega tudo, até cena tomando banho. Vem ver um pouquinho de como foi o por trás das câmeras dessa cena!", escreveu ele no Instagram.

Os fãs do artista gostaram de ver o vídeo com a nudez nos bastidores. "Ele mostra o que a Globo não mostra", brincou um seguidor.

A novela "Êta Mundo Malhor", escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.