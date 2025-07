'Queria dar um soco na cara', dispara Dani Calabresa sobre Orlando Bloom

Dani Calabresa, 43, expressou sua revolta pelo suposto envolvimento de Orlando Bloom, 48, com outra mulher logo após se separar de Katy Perry, 40.

O que aconteceu

A comediante não poupou críticas à atitude do astro hollywoodiano. "Vocês viram que o Orlando Bloom já está com uma pessoa? É isso? Não sei nem o que dizer... Não sabe nada. Será que eles estão separados há meses e não sabíamos? Será que eles só comunicaram agora? Será que está tudo bem? Não sabemos detalhes, mas dá raiva", desabafou ela, em vídeo publicado nos stories do Instagram.

Ela admitiu ter vontade de agredir Bloom e de acolher Katy e a filha do casal, Daisy, 4. "Queria muito dar um soco na cara dele e mil abraços na Katy e na Daisy. Queria que elas viessem dormir aqui em casa, para nós assistirmos a um desenho da Disney."