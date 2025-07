Repórter da Globo 'atacado' por onça parou link ao vivo para ajudar idoso

O repórter Rômulo D'Ávila foi surpreendido por filhotes de onça-pintada, ao vivo, durante o Bom Dia São Paulo (Globo).

Fui atacado por uma onça-pintada. Olhem bem pra cara da meliante. Fiquem tranquilos, está tudo bem. Rômulo, por meio do Instagram

Quem é o jornalista

Ele nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e hoje mora em São Paulo. O jornalista soma mais de 42 mil seguidores no Instagram.