Repórter da Band que empurrou colega ao vivo já foi declarado desaparecido

Lucas Martins, repórter da Band, empurrou Grace Abdou, da Record, durante uma entrada do Brasil Urgente (Band) de ontem.

Quem é Lucas Martins

Lucas trabalha no jornalismo da Band há mais de 15 anos. Sua atuação se divide entre repórter do Brasil Urgente, na cobertura de casos policiais, e eventualmente como apresentador do programa.

No Instagram, o jornalista acumula mais de 32 milhões de seguidores. Lucas divide as publicações entre suas reportagens, chamadas para os programas do Brasil Urgente que apresenta e registros de sua vida esportiva.