Repórteres da Globo celebram três anos de casamento: 'Dia mais feliz'

Pedro e Erick se conheceram enquanto estudavam na faculdade e trabalham na redação da TV Globo no Rio desde 2012 e 2013, respectivamente. Em conversa com Splash em 2022, o casal contou como a relação foi de ataques preconceituosos nas redes sociais ao sonho do casamento. "Já concretizamos muitos planos e sonhos juntos e vamos atrás dos próximos: orgulhosos do nosso passado, ansiosos pelo futuro e, principalmente, felizes no presente", disse Pedro.