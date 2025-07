Nova novela de Walcyr Carrasco tem 2ª temporada planejada antes da estreia

Inspirada nos doramas asiáticos, a nova faixa trará histórias mais leves, com elenco reduzido, poucos núcleos e foco no romance, em tramas curtas. A previsão é que as produções do horário tenham cerca de 60 capítulos por temporada.

"Vidas Paralelas" é criada por Walcyr Carrasco, mas, assim como aconteceu com "Êta Mundo Melhor", o autor assina apenas os primeiros capítulos. O novelista deixa o projeto para se dedicar exclusivamente à escrita de uma nova trama para o horário das 21h com previsão de estreia para 2026.

A condução do restante da obra ficará a cargo de outro roteirista junto com o time de colaboradores. Segundo informações do Portal Léo Dias, Cristianne Fridman deve ser a autora que assume a produção após a saída de Carrasco.

A direção da nova produção fica a cargo de Adriano Melo, que recentemente foi o diretor geral de "Família É Tudo" (Globo). O elenco já gravou o primeiro capítulo da novela, que agora aguarda o aval da alta cúpula da emissora para dar sequência às gravações. A produção é protagonizada por Giullia Buscacio e André Luiz Frambach, e conta ainda com Flávia Alessandra, Marcelo Serrado, Kelzy Ecard, Caroline Dallarosa, Bia Montez e Danilo Maia.

A Globo já tem outras duas novelas planejadas para esse novo horário, mas, caso "Vidas Paralelas" conquiste o público, a ideia é que a história volte com uma segunda temporada após a exibição dessas outras duas tramas. A aposta é alta, e tanto o elenco quanto a direção demonstram confiança de que o projeto será aprovado e cairá no gosto do público.