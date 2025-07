'Não tem sido fácil': o desabafo de Tati Machado 2 meses após perder filho

A apresentadora refletiu. "Me assistir agora nesse vídeo despretensioso e me ver sorrir desse jeito, sem nem perceber que tava sendo gravada, me fez ter um orgulho danado de mim. Eu sorri assistindo ele e na sequência me emocionei por aqui porque eu sei bem do esforço. É um mix de sentimentos e um deles o orgulho de mim, do mozão, da nossa família e de como a gente está atravessando esse rio."

Tati finalizou. "Sinto orgulho de estar conseguindo aparecer aqui para vocês, que se importam com a gente... e, principalmente, de conseguir ficar de pé dia após dia".