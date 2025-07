Morte ou fuga? Qual será o destino de Mafalda em 'Êta Mundo Melhor'?

Na nova trama, descobriremos que Mafalda abandonou o marido e fugiu com seu antigo noivo. Zé dos Porcos descobrirá o destino da esposa através de uma carta deixada por ela.

O funcionário do sítio de Quinzinho (Ary Fontoura) sofre muito ao saber que Mafalda decidiu partir com Romeu. No entanto, não demora muito para ele ganhar um novo interessante romântico: Maria Divina (Castorine), nova empregada do local.

Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) e Maria Divina (Castorine) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A fuga de Mafalda na história ocorre porque Camila Queiroz não retornou para a novela "Êta Mundo Melhor". "Também vou sentir falta. É uma novela que foi muito especial. Não foi uma decisão só minha, acho que foi uma decisão nossa, tanto minha quanto da casa. A gente entendeu que seria melhor assim, mas foi uma decisão muito leve, muito tranquila", disse em entrevista à revista Quem.

A atriz negou intriga por não atuar na continuação de "Êta Mundo Bom". "Estive com o Walcyr, a gente conversou sobre isso e está tudo certo. Não teve nenhum grilo por causa disso, como as pessoas imaginam, de jeito nenhum. Estamos todos muito satisfeitos com a nossa decisão", declarou.

Camila Queiroz ainda relembrou a importância da novela em sua vida pessoal. "A Mafalda vai ser para sempre a personagem que marcou minha vida, onde conheci o Klebber [seu marido]. As pessoas comentam até hoje sobre o Cegonho comigo e estou torcendo muito por ela estar muito melhor."