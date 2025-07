Lívia Andrade alerta para golpe que usa seu nome em venda de conteúdo 18+

Lívia Andrade, 42, alertou seus fãs sobre um golpe que usa seu nome para vender conteúdo adulto.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou a mensagem de um seguidor que dizia que sua conta no Facebook vendia conteúdo adulto. "Lívia, seu perfil no Facebook está postando fotos do conteúdo 18+", dizia o fã.

Lívia fez questão de dizer que a informação era falsa, já que não possui conta na rede social. "Gente, eu não tenho Facebook! Acordem pra vida", alertou ela em seus Stories do Instagram.