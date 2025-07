The Last of Us: por que criador do jogo deixou produção de série da HBO

Ele exaltou o trabalho na série. "Cocriar a série foi um ponto alto da minha carreira. Foi uma honra trabalhar ao lado de Craig Mazin como produtor executivo, diretor e roteirista das duas últimas temporadas. Sou profundamente grato pela abordagem atenciosa e dedicação que o talentoso elenco e equipe tiveram na adaptação de 'The Last of Us Part I' e na continuação da adaptação de 'The Last of Us Part II'."

Druckmann esteve presente na criação dos dois jogos de "The Last of Us", desenvolvidos pela Naughty Dog. Ele também cocriou a série da HBO com Craig Mazin. Druckmann continuará sendo creditado como produtor executivo da série.