Kelly Key se isola em hotel por 48 horas: 'Sem marido e sem filhos'

Kelly Key, 42, buscou um período de total isolamento a fim de repensar seu planejamento para o futuro.

O que aconteceu

Durante o período, a cantora optou por não ter contato com a família ou com assuntos de trabalho. "Sozinha em um quarto de hotel, com 42 anos e uma vontade louca de me escutar. Escolhi me isolar por 48 horas, sem filhos, sem marido e sem trabalho. Só eu e meus pensamentos e esse silêncio que, no começo, parece um verdadeiro desconforto", detalhou ela, no primeiro episódio da websérie "Quarentona", que está lançando no Instagram.

Segundo Kelly, a experiência a ajudou a reconectar-se consigo mesma. "É engraçado como a gente passa a vida acumulando conquistas, mas esquece de ter perto o que dá sentido. Entendi que o meu maior projeto não é minha carreira, minhas empresas... Sou eu! Antes de ser qualquer coisa para o mundo, eu precisei ser tudo para mim."