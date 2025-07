Jurassic World: 'Fã não quer romance, mas pauleira do início ao fim'

E foi Marisa Orth a grande homenageada por sua importância no humor feminino no cinema nacional. Segundo Raquel Hallak por causa da carreira ímpar da atriz, mas também por seu humor transgressor, que vai além do óbvio. "Por ela ser muito ligada à TV e ao teatro, as pessoas, às vezes, esquecem da trajetória dela no cinema, mas ela fez muitos curtas, depois fez longas também. Marisa é uma representante de todas essas mulheres do humor", diz Búrigo.

As mulheres não são reconhecidas, em geral, como humoristas. Se você é da geração Z e está ouvindo a gente, vai falar: 'Ah, não, temos Tata Werneck, Dani Calabresa.' Mas não, gente! As meninas têm uma vontade reprimida por muito tempo de fazer humor e não tinham espaço. Tinha o que? Só Escolinha do Professor Raimundo... para um tanto de talento que a gente tinha. Flavia Guerra

Também foram exibidos no evento curtas como "A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal", de Carla Camurati; "A Origem dos Bebês Segundo Kiki Cavalvanti", de Anna Muylaert; e "Esconde-Esconde", de Eliana Fonseca.

