Gordão da XJ revela peso atual e qual é sua meta final de emagrecimento

Gordão da XJ, 20, revelou seu peso atual e deu detalhes do seu processo de emagrecimento.

O que aconteceu

Influenciador afirmou que agora está pesando 253 kg. "Estou muito focado. Agora estou pesando 253 kg", indicou no quadro Roda Solta, do The Noite (SBT), que vai ao ar hoje.

Ele ainda contou que sua meta é chegar nos 99 kg. "Minha meta é pesar dois dígitos: 99 kg", entregou.