Fernanda Gentil sobre saída da Globo: 'Foi melhor do que eu imaginei'

Com a internet, Fernanda diz ter mais liberdade criativa para trabalhar com o que quer. "Eu queria ir para a internet havia muito tempo. Então depois que eu tomei a decisão de sair [da Globo] foi mais fácil. Não me arrependo de nada e acho que foi muito melhor do que eu imaginava, porque a internet aumentou muito, as possibilidades são muitas, e quando você está há muito tempo em um lugar só, não tem como saber o que tem por aí."

Me surpreendi muito com as possibilidades de trabalho, a internet é um lugar que me deixou à vontade. Hoje eu trabalho mais do que nunca, mas quase sempre só com o que eu gosto. Essa é a diferença. Vale muito mais a pena.

Fernanda Gentil deixou a Globo em março de 2023 após 15 anos de contratação, sendo a maior parte dedicada ao esporte. No final, a apresentadora migrou para o entretenimento com atrações que não emplacaram na audiência, como o Se Joga. Atualmente, ela se dedica ao próprio canal no YouTube e chegou a participar de coberturas para a CazéTV.