Ex-Tiazinha, Suzana Alves anuncia fim do casamento com Flávio Saretta

Os dois estavam casados há 15 anos, e são pais de Benjamin, 8. Suzana é ainda madrasta de Felipe Saretta, 21, filho de um relacionamento anterior de Flávio.

Suzana Alves, Flávio Saretta, Felipe e Benjamin Saretta Imagem: Reprodução/Instagram/@suzanaalvesoficial

Veja a nota na íntegra:

Por respeito à nossa história e, principalmente, por respeito a mim, decidi tornar pública essa informação de forma transparente, mas sem abrir espaço para julgamentos ou especulações.

Quem conhece a minha história sabe o quanto eu sonhei em ter uma família. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais deixei tudo para trás. Mas, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle e precisamos aceitar e seguir em frente.

Diante das muitas mensagens de carinho e preocupação que venho recebendo, vou compartilhar com vocês que estou passando por um momento delicado da minha vida: estou em uma jornada de separação.

Sigo em paz, com a mesma fé no meu Deus e com o coração fortalecido pelo amor daqueles que me cercam. Agradeço imensamente a todos que me acompanham e torcem por mim.