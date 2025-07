Power Couple: Nat e Eike, Carol e Radamés, Dhomini e Adriana formam 10ª DR

Como a DR foi formada

A DR foi formada de maneira diferente: o indicado pela Esfera do Poder, o pior saldo e uma votação aberta.

Esfera do Poder

A última Esfera do Poder da temporada iniciou a formação da DR dessa vez. Ela foi arrematada em um leilão por Talira e Pessina, que deram o maior lance entre todos: R$ 91 mil.

Eles ficaram imunes à 10ª DR e precisaram escolher o primeiro casal indicado. Eles indicaram Nat e Eike.

Menor saldo no ciclo

Talira e Pessina estavam com o menor saldo no ciclo. Porém, o casal ficou imune pela Esfera do Poder.