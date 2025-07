Cassie Ventura pede em carta que Diddy permaneça preso: 'Perigo'

Cassie Ventura pediu ao júri do caso Diddy que o rapper continue preso até que sua pena seja definida.

O que aconteceu

Cassie apresentou uma carta ao tribunal, junto com seu advogado, de acordo com o TMZ. Ela diz que o rapper "provavelmente representa um perigo para as vítimas que testemunharam neste caso", incluindo ela.

Outra testemunha do caso, Deonte Nash, também pediu que Diddy continue preso até que sua pena seja determinada. Os promotores do caso também tentar impedir a soltura do rapper.